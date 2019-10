Fortnite 2: dove trovare la 'O' nascosta nella schermata Acque Aperte

Dopo aver completato otto missioni Acque AperteFortnite Capitolo 2 sarete in grado di trovare la lettera "O" nascosta nella relativa schermata di caricamento segreta. In questa mini-guida vi mostriamo dove trovarla.

Completando otto missioni Acque Aperte di Fortnite Capitolo 2 sbloccherete la relativa schermata di caricamento segreta, all'interno della quale troverete un indizio sulla posizione della lettera "O" nascosta. Vediamo dove si trova.

La posizione della lettera "O" nascosta nella schermata Acque Aperte

Dopo aver decifrato l'indizio contenuto nella schermata di caricamento Acque Aperte, abbiamo appreso che la lettera "O" si trova a Scogliere Scoscese, sotto la casa bianca in legno, proprio come potete vedere nell'immagine riportata a fondo pagina. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarla più facilmente, potete aiutarvi guardando il video proposto in cima.

Ricordiamo che la lettera "O" nascosta può essere trovata e raccolta solo dopo aver completato otto missioni Acque Aperte. A tal proposito, sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come completare le missioni resta accovacciato entro 20 m dall'avversario per 10 secondi e nasconditi in rifugi in partite diverse.

Parlando invece delle missioni Nuovo Mondo proposte al debutto di Fortnite Capitolo 2, ricordiamo che vi abbiamo mostrato anche dove trovare la lettera F nascosta nella relativa schermata di caricamento della prima settimana.