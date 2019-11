Fortnite 2: dove trovare il Piccone di Sorana nascosto in Ascesa del Caos

Dopo avervi spiegato dove trovare il Dorso Decorativo di Sorana, in questa mini-guida alle sfide Alter Ego di Fortnite Capitolo 2 vi spieghiamo dove trovare il Piccone nascosto nella schermata di caricamento Ascesa del Caos mentre si indossa il costume Sorana.

Anche in questo caso, potrete completare la sfida solo se avete già sbloccato il costume Sorana trovando tutte le lettere FORTNITE nascoste.

Trova il Piccone nascosto nella schermata di caricamento Ascesa del Caos mentre indossi il costume Sorana

Per completare questa sfida e trovare il Piccone vi basta indossare il costume di Sorana, avviare una partita di Fortnite Battaglia Reale e raccogliere il Piccone stesso. Dove si trova questo oggetto?

Come potete vedere nell'immagine riportata in basso e nel video proposto in apertura, il Piccone di Sorana è posizionata sulla cima della montagna innevata che si trova all'estremo sud-est dell'isola di Fortnite Capitolo 2. Il Piccone si trova accanto alle bombole di ossigeno sprofondate nella neve, accanto alla bandierina rossa: tutto quello che dovete fare per ottenerlo è avvicinarvi ad esso e tenere premuto il pulsante per interagire con l'oggetto.

Parlando delle altre ricompense cosmetiche che è possibile ottenere in Fortnite Capitolo 2, ricordiamo che fino al 2 dicembre sarà possibile ottenere una copertura gratis completando l'incarico della Regina.