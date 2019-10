Fortnite 2: come infliggere danno sparando alle Pompe di Benzina

Dopo avervi spiegato come completare Salta con un motoscafo in diversi cerchi Infuocati, in questa mini-guida alle missioni Patto della Darsena di Fortnite Capitolo 2 vi mostriamo come portare a termine la missione che richiede di infliggere danno sparando alle Pompe di Benzina.

Di seguito vi spieghiamo come completare facilmente questa missione, mostrandovi le posizioni delle Pompe di Benzina all'interno della mappa di Fortnite Capitolo 2.

Dove trovare le Pompe di Benzina e infliggere danno sparandogli

Come potete vedere sulla mappa riportata a fondo pagina, sulla mappa di Fortnite Capitolo 2 sono presenti 5 pompe di benzina: una a ovest di Siepi d'Agrifoglio, una a Borgo Bislacco, una a sud di Scogliere Scoscese, e un paio a sud e a est di Fattoria Frenetica.

Per completare facilmente questa missione, vi consigliamo di recarvi alla Pompa di Benzina di Borgo Bislacco il prima possibile, location in cui incontrerete facilmente un buon numero di avversari. Dopodiché provate ad abbattere un nemico senza ucciderlo, facendolo accasciare in modo da poterlo trasportare sulle spalle. A questo punto non vi resta che lasciarlo accanto alla Pompa di Benzina, allontanarvi e colpire il serbatoio per farlo esplodere, proprio come mostrato nel video riportato in cima.

Ricordiamo che nel frattempo potete dedicarvi anche alle sfide Incubo di Fortnite 2, in occasione dell'evento di Halloween 2019.