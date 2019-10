Fortnite 2: dove trovare le Postazioni di Potenziamento e migliorare le Armi

Le Postazioni di Potenziamento sono una delle novità di Fortnite Capitolo 2. In questa mini-guida vi mostriamo dove trovarle all'interno della mappa, spiegandovi come sfruttarle per potenziare le armi in vostro possesso.

Ecco tutto quello che c'è da sapere per potenziare le armi in Fortnite Capitolo 2 grazie alle nuove Postazioni di Potenziamento.

Come potenziare le armi in Fortnite Capitolo 2

In Fortnite Capitolo 2 è possibile aumentare la rarità delle armi in vostro possesso, così da incrementare il danno che sono in grado di infliggere agli avversari. In questo modo potrete migliorare la loro efficienza sul campo di battaglia, aumentando le vostre probabilità di successo negli scontri a fuoco. Per migliorare le armi non dovrete far altro che portarle in una Postazione di Potenziamento, dove potrete avviare il processo di upgrade dell'arma in cambio di una certa quantità di materiali. Dove si trovano queste particolari postazioni? Ve lo mostriamo di seguito.

La posizione delle Postazioni di Potenziamento di Fortnite Capitolo 2

Sulla mappa di Fortnite Capitolo 2 sono presenti 23 Postazioni di Potenziamento, sparse su tutta l'isola di Battaglia Reale. Ne trovate almeno una all'interno di ogni luogo indicato, come potete vedere nell'immagine riportata in basso. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarle più facilmente, potete guardare il filmato proposto in apertura, dove vengono esplorate alcune di queste postazioni.

Se avete bisogno di altri consigli per il battle royale di Epic Games, non dimenticate di consultare la nostra guida con strategie e trucchi per sopravvivere sulla nuova isola di Fortnite 2.