Fortnite 2: dove trovare la R nascosta nella schermata Forgiato nello Slurp

Dopo aver completato le missioni Forgiato nello Slurp di Fortnite Capitolo 2 potete mettervi alla ricerca della lettera "R" nascosta nella schermata di caricamento della Settimana 3. In questa mini-guida vi spieghiamo dove trovarla, mostrandovi la posizione esatta all'interno della mappa.

La schermata di caricamento delle missioni Forgiato nello Slurp contiene un indizio sulla posizione della lettera "R". Dopo averlo decifrato, abbiamo appreso la posizione della lettera: vediamo dove si trova.

Dove trovare la lettera R nascosta nella schermata Forgiato nello Slurp

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce, la lettera "R" nascosta nella schermata di caricamento Forgiato nello Slurp si trova a Pantano Palpitante, sul lato orientale delle fabbriche di Slurp. Una volta giunti sul posto, troverete la "R" sotto il grosso tubo dello stabilimento.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente la posizione della lettera "R", potete guardare il video proposto in apertura. Ricordiamo che prima di trovare la lettera in questione è necessario completare le missioni Forgiato nello Slurp, rese disponibili con la Settimana 3 di Fortnite Capitolo 2.

A tal proposito, se avete bisogno di una mano per portarle a termine, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come completare le missioni elimina gli avversari presso avamposti EGO e danza a Vetture Vantaggiose, Faro di Lockie e Stazione Meteo.