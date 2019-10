Fortnite 2: dove trovare la T nascosta nella schermata Patto della Darsena

Dopo aver portato a termine le missioni Patto della Dersena, i giocatori di Fortnite 2 possono mettersi alla ricerca della lettera T nascosta nella schermata di caricamento della settimana 4. In questa mini-guida vi spieghiamo dove trovarla, mostrandovi la sua posizione all'interno della mappa.

Una volta completate le missioni Patto della Dersena, sbloccherete la relativa schermata di caricamento segreta contenente l'indizio sulla posizione della lettera T. Dopo averlo decifrato, vi mostriamo dove trovare la lettera T nell'isola di Fortnite 2.

La posizione della lettera T nascosta nella schermata Patto della Dersena

Come potete vedere sulla mappa riportata a fondo pagina, la lettera T nascosta nella schermata di caricamento Patto della Dersena si trova a Moli Molesti, in cima al ponte che collega le due gru arancioni.

Se avete completato le missioni Patto della Dersena, dunque, per ottenere la lettera T non vi resta che atterrare a Moli Molesti, individuare le due gru arancioni, salire sulla cima del ponte, avvicinarvi alla lettera e interagire con essa per raccoglierla, proprio come mostrato nel video proposto in apertura.

