Fortnite 2: usa spray su ponte d'acciaio mentre indossi il costume Cammeo

Se volete sbloccare tutti gli stili della skin Alter Ego di Fortnite Capitolo 2, dovrete completare anche la sfida che richiede di usare uno spray su un ponte d'acciaio verde, giallo, blu, rosso o viola mentre si indossa il costume Cammeo. In questa mini-guida vi spieghiamo come portarla a termine.

Il costume Cammeo sarà disponibile dopo aver raggiunto il livello 80 con il Pass Battaglia di Fortnite Capitolo 2. A questo punto, per sbloccare il relativo stile Alter Ego della skin, sarà necessario completare la sfida che richiede di usare uno spray su un ponte d'acciaio mentre si indossa il costume Cammeo. Vediamo come fare.

Usa uno spray su un ponte d'acciaio verde, giallo, blu, rosso o viola mentre indossi il costume Cammeo

Si tratta di una sfida abbastanza semplice, dato che vi basterà usare uno spray su un solo ponte d'acciaio. Come potete vedere nell'immagine riportata in basso, sulla mappa di Fortnite Capitolo 2 sono presenti 5 ponti d'acciaio di diverso colore: uno verde, uno giallo, uno blu, uno rosso e uno viola.

Tutto quello che dovete fare per completare la sfida, dunque, è indossare il costume Cammeo, avviare una partita di Battaglia Reale e usare uno spray in uno dei 5 ponti d'acciaio, proprio come mostrato nel video proposto in apertura.

