Fortnite 2: visita Fabbrica, Capanno di Crackshot e Ghiaccio Artigianale di Mr Polar

Una delle sfide di Mezz'Inverno di Fortnite Capitolo 2 richiede di visitare la Fabbrica, il Capanno di Crackshot e il Ghiaccio Artigianale di Mr Polar. Vi spieghiamo come completarla, mostrandovi le posizioni sulla mappa di queste location.

Non si tratta della prima sfida di Mezz'Inverno che richiede di visitare alcuni luoghi particolari della mappa di Fortnite Capitolo 2, come vi abbiamo giù mostrato nella guida alla sfida cerca munizioni a laboratorio, locanda e trono di ghiaccio.

Dove trovare la Fabbrica, il Capanno di Crackshot e il Ghiaccio Artigianale di Mr Polar in Fortnite Capitolo 2

Per completare questa sfida vi basta visitare le seguenti location:

Fabbrica: a ovest di Foresta Frignante Capanno di Crackshot: a sud di Fattoria Frenetica Ghiaccio Artigianale di Mr Polar: a est di Moli Molesti

Potete visitare queste location in una sola partite, oppure nell'arco di più match. Vi abbiamo segnalato le loro posizioni all'interno della mappa che potete vedere a fondo pagina. Se invece avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente queste location, potete dare un'occhiata al filmato che abbiamo riportato in cima.

A proposito delle sfide di Mezz'Inverno di Fortnite Capitolo 2, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come completare la sfida che richiede di sparare i fuochi d'artificio a Sabbie Sudate, Scogliere Scoscese e Moli Molesti.