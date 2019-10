Fortnite 2: visita Scalo di Varo, Cala Corallina e Stagno Flopper

Una delle missioni Patto della Darsena di Fortnite 2 richiede di visitare lo Scalo di varo, la Cala corallina e lo Stagno flopper. Di seguito vi mostriamo dove trovare queste location all'interno della mappa.

L'unica difficoltà di questa missione consiste nel capire dove si trovare queste location. Di seguito vi mostriamo la loro posizione esatta sull'isola di Fortnite Capitolo 2.

Le posizioni di Scalo di Varo, Cala Corallina e Stagno Flopper

Come potete vedere sulla mappa riportata a fondo pagina, lo Scalo di varo, la Cala corallina e lo Stagno flopper si trovano nelle seguenti posizioni:

Scalo di varo : a sud-ovest di Brughiere Brumose

: a sud-ovest di Brughiere Brumose Cala corallina : a nord-ovest di Sabbie Sudate

: a nord-ovest di Sabbie Sudate Stagno flopper: a sud-ovest di Borgo Bislacco

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente questi luoghi, potete guardare il filmato proposto in apertura. La missione risulterà completa nel momento in cui avrete visitato lo Scalo di varo, la Cala corallina e lo Stagno flopper, anche nell'arco di diverse partite.

Parlando invece delle altre missioni Patto della Darsena, segnaliamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come completare la missione Salta con un motoscafo attraverso diversi cerchi infuocati.

Ricordiamo inoltre che potete consultare la nostra guida che vi spiega come completare tutte le sfide Incubo di Fortnite 2 proposte in occasione di Halloween 2019.