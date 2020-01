Fortnite 2: dove visitare le Fermate del Bus in una singola partita

Dopo avervi mostrato dove trovare i camion street food, in questa mini-guida alle missioni Rimedio vs Tossina di Fortnite 2 vi spieghiamo come completare facilmente la missione Visita fermate del bus in una singola partita.

Questa sfida richiede di visitare tre fermate del bus nell'arco di una singola partita. Per completarla nel modo più rapido e semplice possibile, di seguito vi indichiamo tre fermate del bus vicine tra loro che potrete visitare in sequenza nel giro di pochi secondi.

Come completare la missione Visita fermate del bus in una singola partita

Come potete vedere nell'immagine riportata a fondo pagina, tra Sabbie Sudate e Borgo Bislacco è possibile trovare tre fermate del bus vicine tra loro. Per portare a termine la sfida vi basta visitarle tutte e tre nell'arco di una singola partita, in qualsiasi ordine.

Non vi resta dunque che avviare una partita di Fortnite Battaglia Reale, atterrare nei pressi di Spiagge Sudate o Borgo Bislacco, e infine visitare le tre fermate del bus nell'arco di una singola partita. Per rendere le cose ancora più semplici, potete completare questa sfida nella modalità Rissa a Squadre, dove in caso di morte è possibile rientrare in partita.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che la Stagione 2 di Fortnite 2 dovrebbe partite il 6 febbraio. Voi cosa vi aspettate dalla nuova season del battle royale di Epic Games?