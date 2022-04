Fortnite 20.10, novità per la Battaglia Reale: si combatte per il Daily Bugle

Mentre Fortnite resta offline per l'aggiornamento 20.10, il team di Epic Games offre già i primi dettagli relativi a quelli che saranno i contenuti inediti disponibili per la modalità Battaglia Reale.

Per l'occasione, il Daily Bugle si trasforma nel punto focale dello scontro tra le forze dell'OI e il gruppo della Ribellione. La celebre location parte dell'immaginario Marvel torna dunque a palesarsi sull'isola di gioco, celando tra e sue mura un ricco bottino per tutti i giocatori. A rendere più complessa la sua riconquista, tuttavia, ci pensa Miao Tonante, tornato in piena attività e dedito alla caccia.

E mentre lo guerra tra OI e Ribellione prosegue, Fortnite: Battaglia Reale accoglie un utile strumento offensivo. Il fucile di precisione pesante rielaborato consente infatti di abbattere veicoli e obiettivi sulla lunga distanza. Sempre in tema di strumenti d'attacco, segnaliamo che, come già accaduto nelle scorse settimane, a partire da oggi i giocatori possono inoltre decidere il destino del fucile d'assalto MK 7 e del fucile d'assalto da combattimento. Terminato il periodo di prova delle due armi, infatti, soltanto una di queste potrà restare sull'isola, e a decidere quale saranno le donazioni in lingotti d'oro offerte dagli utenti.



In chiusura, ricordiamo che di recente le costruzioni sono tornate in Fortnite: Battaglia Reale, con Epic Games che ha però deciso di mantenere attiva anche la modalità di gioco Zero Costruzioni.