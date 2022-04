Fortnite 20.20, si rinnova anche la Modalità Creativa: torna Boschetto Bisunto

Come di consueto, il nuovo aggiornamento settimanale del free to play porta all'interno del titolo una interessante selezione di contenuti aggiuntivi, che modificano l'esperienza proposta.

Oltre a diverse novità per la Battaglia Reale in Fortnite 20.20, non mancano all'appello nemmeno alcune variazioni per quanto riguarda la modalità Creativa del titolo Epic Games. La Patch 20.20 del titolo, in particolare, introduce una serie di nuovi dispositivi:

Traslatore Oggetti : dopo un'accidentale pubblicazione anticipata sull'isola di gioco, ora l'oggetto è disponibile come dispositivo beta accessibile a tutti i giocatori;

: dopo un'accidentale pubblicazione anticipata sull'isola di gioco, ora l'oggetto è disponibile come dispositivo beta accessibile a tutti i giocatori; Riproduttore Video : finora conosciuto come Lamatron, può essere utilizzato per trasmettere un set di video musicali precaricati realizzati dall'abile xDogge;

: finora conosciuto come Lamatron, può essere utilizzato per trasmettere un set di video musicali precaricati realizzati dall'abile xDogge; Dispositivo Acqua : è ora possibile regolare il livello dell'acqua entro un dato volume, con i giocatori che possono nuotare, usare veicoli acquatici e posizionare aree di pesca. Il dispositivo può essere utilizzato anche per creare oceani, spiagge, piscine, reti fognarie, laghi e persino inondazioni;

: è ora possibile regolare il livello dell'acqua entro un dato volume, con i giocatori che possono nuotare, usare veicoli acquatici e posizionare aree di pesca. Il dispositivo può essere utilizzato anche per creare oceani, spiagge, piscine, reti fognarie, laghi e persino inondazioni; Creatore Effetti Visivi: include un set di strumenti con cui i Creatori possono selezionare uno sprite a cui applicare diversi parametri per realizzare effetti in contrasto;

In chiusura, segnaliamo che l'aggiornamento 20.20 di Fortnite: Battaglia Reale aggiunge anche altri prefabbricati e gallerie, oltre ad ospitare il gradito ritorno di, trasformato in un'isola tutta nuova su cui poter creare.