Fortnite 20.30, le novità: la battaglia arriva a Pinnacoli Pendenti e tornano i Choppa

Con la distribuzione odierna della patch 20.30 di Fortnite: Battaglia Reale, è tempo di grandi novità all'interno del battle royale gratuito di casa Epic Games.

Oltre all'avvio di un ricco evento cross-over tra Fortnite e Star Wars in vista dello Star Wars Day del 4 maggio, l'isola di gioco accoglie infatti alcune novità ulteriori. Tra queste ultime, trova spazio il ritorno in scena del Choppa, velivolo che tuttavia dovrà essere conquistato dai giocatori a suon di lingotti. Donando oro alle stazioni di finanziamento collocate presso gli avamposti dei Sette, i giocatori potranno infatti finanziare il decollo di un Choppa, che provvederà poi ad attraversare la mappa e ad attaccare dall'alto gli avversari.



I nuovi strumenti offensivi torneranno utili ai giocatori, chiamati ora a combattere nella Battaglia per Pinnacoli Pendenti. Come membri della fazione ribelle, sarà necessario impegnarsi per riuscire a respingere ancora una volta l'assalto dell'OI. Questa volta, inoltre, Miao Tonante è finalmente a portata di mano, con il personaggio rintanato in un dirigibile dell'OI sospeso sull'area.



Con l'aggiornamento 20.30 di Fortnite: Battaglia Reale, arrivano infine una serie di operazioni di bilanciamento dei danni dirette a tutti i fucili del gioco. Il team di sviluppo ha inoltre aggiunto al tiolo il nuovo menu di gioco "Sfoglia", organizzato per generi di riferimento.