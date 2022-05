Fortnite 20.40, dal portafoglio condiviso alle armi Viceverso: le novità del battle royale

Con i giocatori del free to play che possono ora procedere con il download e l'installazione dell'update 20.40 di Fortnite: Battaglia Reale, arrivano tante novità per l'isola di gioco.

In seguito alla vittoria della battaglia per Pinnacoli Pendenti, i giocatori possono ora utilizzare il punto d'interesse come base per le operazioni della Ribellione. Per movimentare la situazione, Epic Games ha però deciso di inaugurare la Settimana Duello Viceverso. Già attivo in-game, l'evento si protrarrà sino alle ore 14:59 della giornata del 24 maggio 2022. In questo arco di tempo, il fucile ViceVerso e la mitragliatrice ViceVerso potranno essere trovati nei forzieri e sul terreno di gioco. Per potenziare le armi, i giocatori dovranno recarsi presso una postazione di potenziamento. Utilizzando l'arsenale Viceverso, sarà inoltre possibile ottenere PE extra. Immancabili infine una serie di incarichi della Settimana Duello ViceVerso a tema con l'evento.

Ancora una volta, i giocatori di Fortnite sono inoltre chiamati a scegliere quale arma riportare in vigore sull'isola. Questa volta, la scelta proposta è tra Bolle scudo e Palloni. Come sempre, presso tutti i principali PDI saranno disponibili le stazioni di finanziamento presso le quali depositare i lingotti d'oro volti a riportare in gioco la propria arma preferita.

Infine, oltre ad avere migliorato le performance di Fortnite su PS5 e Xbox Series X|S, Epic Games ha provveduto a modificare il funzionamento del portafoglio condiviso. Con la patch 20.40 di Fornite, in particolare, i V-buck acquistati su PlayStation saranno utilizzabili su tutte le piattaforme che supportano il Portafoglio condiviso di Fortnite (PlayStation, Xbox, PC, Android e servizi di gioco su cloud).