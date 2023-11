Fortnite, dal 2018 con furore! C'è la data del Gameplay Reveal della 'nuova vecchia' mappa

In vista dell'atteso ritorno della mappa del Capitolo 1 di Fortnite, Epic Games riguadagna i social per annunciare la data e l'ora di pubblicazione del Gameplay Reveal della prossima Stagione che consentirà a tutti i fan del battle royale gratuito di fare un vero e proprio tuffo nella nostalgia.

Ad accompagnare questo importante evento che alzerà ufficialmente il sipario sui contenuti e sulle novità della prossima Stagione dello sparatutto free-to-play di Epic troviamo l'immancabile infornata di indiscrezioni dei dataminer e dei leaker, come quelle sulle ricompense del Battle Pass della Stagione 5 di Fortnite.

Proprio come ai vecchi tempi, le 'gole profonde' e gli esploratori del codice inattivo di Fortnite si stanno dando da fare per carpire quante più informazioni sul 'ritorno al passato' del battle royale più famoso e giocato del mondo. Sempre grazie ai dataminer e ai leaker, abbiamo già un quadro parziale delle skin sbloccabili con il ritorno di Fortnite al Capitolo 1.

Per averne la controprova, e scoprire finalmente cosa bolle in pentola dalle parti di Epic Games, non ci resta che aspettare fino alle ore 08:00 di venerdì 3 novembre per ammirare il Gameplay Reveal della prossima Stagione di Fortnite che promette di riportarci al 2018 e alle emozioni restituiteci dalle prime partite e dall'esplorazione della mappa originaria dello sparatutto gratuito.