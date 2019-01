Fortnite: 20th Century Fox organizzerà un torneo per promuovere il prossimo film

Inedita partnership tra 20th Century Fox e Overwolf (una compegnia che supporta creatori di contenuti e App dedicate al gaming): il colosso dell'entertainment e Overwolf hanno in previsione di organizzare un torneo di Fortnite per promuovere il film di prossima uscita (25 gennaio negli USA) The Kid Who Would Be King.

I premi per la competizione includono ben 1,000 V-Bucks (per ogni sfida vinta) e un setup da gaming del valore di $ 2.500.

Uri Marchand, CEO di Overwolf, ha discusso l'evento dedicato al film "Il ragazzo che diventerà re" in una dichiarazione: "Ci impegniamo a trovare modi nuovi per far interagire giocatori e tutti gli stakeholder in modo da avvantaggiare tutte le parti. Il Kid Who Would Be King Challenge di Fortnite ne è un grande esempio e siamo felici di lavorare con 20th Century Fox".

Questa non è la prima volta che la 20th Century Fox utilizza un gioco come mezzo per promuovere i suoi film. Lo scorso settembre, lo studio cinematografico ha collaborato con la formazione professionistica PENTA Sports per pubblicizzare il film Alita: Battle Angel (in uscita a febbraio 2019).

Nell'agosto 2018, Overwolf ha invece stretto una partnership con Intel per istituire un fondo di $ 7 milioni a disposizione per gli sviluppatori che volevano sviluppare applicazioni all'interno dell'App Store di Overwolf.