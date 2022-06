Fortnite 21.10, animali e Mettiti in Marcia: le novità di Creativa e Salva il Mondo

Con l'ultimo update, Darth vader e gli assaltatori hanno invaso Fortnite: Battaglia Reale, ma non si tratta dell'unica novità prevista per il noto free to play.

L'aggiornamento 21.10 ha infatti introdotto nuovi contenuti anche nella modalità Creativa di Fortnite. Quest'ultima, in particolare, può ora contare sulla possibilità di cavalcare diversi animali selvatici, tra cui lupi e cinghiali. Per dare vita a vere missioni di gruppo, i giocatori possono inoltre decidere di assoldare le guardie in-game. In questo modo, gli NPC vi seguiranno e attaccheranno qualsiasi avversario a prima vista. Sul fronte delle costruzioni, arriva il nuovo dispositivo Posizionatore Oggetto.

Novità anche per quanto riguarda la modalità Salva il Mondo, con il ritorno della Stagione Ventura Desolazione Devastata. Con la serie di incarichi Mettiti in marcia, i giocatori dovranno invece scortare personaggi con modificatori unici. Tra Quinn, che potenzia la rigenerazione dello scudo, a Crackshot, che respinge i nemici una volta che lo scudo si è esaurito, non mancheranno le variabili. I giocatori potranno inoltre aiutare Quinn a catturare Jonesy Rex, un soldato equipaggiato con il vantaggio "Forza di Dinosauro".



In chiusura, ricordiamo che ha inoltre preso il via l'evento speciale The Nindo 2022, che vede protagonista una grande collaborazione tra Fortnite: Battaglia Reale e Naruto.