Fortnite 21.30, Festeggiamenti per l'Estate e nuove armi: le novità della Battaglia Reale

Come promesso da Epic Games, la community di appassionati ha potuto approfittare della recente pubblicazione dell'aggiornamento 21.30 di Fortnite: Battaglia Reale, che ha portato con sé un ricco carico di novità.

A inaugurare l'update, ci pensa in particolare il debutto di un'arma completamente inedita, ovvero il Fucile Pesante Prime. Con un caricatore che conta su quattro munizioni, la bocca da fuoco farà un danno maggiore con il primo proiettile. I restanti tre risulteranno invece meno letali, ma proporranno comunque danni costanti. Per i giocatori che non vogliono rinunciare alla potenza di fuoco aggiuntiva offerta dall'arma, resta però la possibilità di ricaricare il Fucile Pesante Prime subito dopo l'esplosione del primo proiettile! I giocatori di Fortnite potranno reperire la nuova arma a terra, nei forzieri, nelle consegne di rifornimenti, dagli Arbusti della Realtà e dagli squali.



In occasione della pubblicazione dell'aggiornamento 21.30 del battle royale, il team di Epic Games ha inoltre confermato che i Festeggiamenti per l'Estate prenderanno presto il via sull'isola di gioco. Manca ancora una data precisa, ma la software house promette novità a breve sullo speciale evento in-game. In attesa di saperne di più, i dataminer si sono già dati da fare, suggerendo il possibile arrivo di una nuova collaborazione tra Fortnite e Dragon Ball.