Fortnite 21.50, l'update disponibile: Settimana di Fantasma, Dragon Ball e Impostori

Mentre prosegue la manutenzione dei server di gioco volta a rendere disponibile l'aggiornamento 21.50 di Fortnite: Battaglia Reale, arrivano tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'update.

Con la patch, prende ufficialmente il via la settimana Ombra di Fantasma. Per l'occasione, i giocatori potranno tornare ad imbracciare il Fucile d'assalto silenziato, la Mitraglietta silenziata, la Bomba ombra e la Bolla scudo, che fanno ritorno direttamente dal magazzino del free to play. Presenti all'appello anche degli incarichi speciali, che consentiranno di accumulare PE sfruttando i nuovi strumenti tematici. La Settimana Ombra di Fantasma prenderà il via alle ore 15:00 di quest'oggi, martedì 30 agosto, e si concluderà alla medesima ora del prossimo 7 settembre 2022.



Con l'arrivo dell'aggiornamento 21.50 di Fortnite, è tempo di celebrare la conclusione degli incarichi "Potenza Scatenata" introdotti dal crossover con Dragon Ball. Per qualche tempo, tuttavia, sarà ancora possibile mettere le mani sugli oggetti Onda Energetica e Nuvola d'Oro, che tuttavia da ora appariranno con una frequenza ridotta.



Infine, come già preannunciato da Epic Games, la modalità Impostori lascia Fortnite: Battaglia Reale, uscendo dalle playlist e facendo invece il suo ingresso in magazzino. Non è detto tuttavia che tale opzione di gioco non possa fare ritorno in futuro nel free to play.