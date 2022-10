Fortnite 22.10 è disponibile: l'update porta DMR Cobra, Guanto Rampino e Olo-Forzieri

Come promesso da Epic Games, l'aggiornamento 22.10 di Fortnite: Battaglia Reale è ora disponibile e ha portato con sé un'ampia selezione di interessanti novità.

Si parte con un ampliamento dell'arsenale, con la Battle Royale che accoglie il nuovo DMR Cobra, che i giocatori possono recuperare a terra, nei forzieri, nelle consegne di rifornimenti, negli Squali bottino, nei frutti dell'Arbusto della Realtà e persino pescando. All'interno di Fortnite, fa inoltre ritorno il Guanto Rampino. Grazie allo strumento, i giocatori potranno agganciarsi a superfici rigide della mappa, per poi oscillare liberamente e muoversi a tutta velocità attraverso l'isola. Per sfruttare al meglio il Guanto Rampino, sarà però necessario mettere in campo un giusto tempismo e della sana prontezza di riflessi.

Con l'aggiornamento 22.10, inoltre, le chiavi in-game possono ora aprire un nuovo tipo di contenitore: gli Olo-Forzieri. Prima di aprirli, i giocatori potranno valutarne il contenuto, mostrato tramite un ologramma sospeso proprio sopra ai singoli forzieri. Gli equipaggiamenti più rari si nasconderanno però all'interno degli Olo-Forzieri Esotici. In questo caso, saranno necessarie due chiavi per poter avere accesso al prezioso contenuto.



In chiusura, ricordiamo che si avvicina l'appuntamento con l'edizione 2022 di Fortnitemares, con Epic Games che si prepara a sorprendere la community in vista delle festività di Halloween.