Fortnite 22.10, Halloween e Rocket League: Porta dell'Oscurità e Octane ora disponibili

Con l'aggiornamento 22.10 di Fortnite: Battaglia Reale, il free to play accoglie Guanto Rampino e Olo-Forzieri in Fortnite, con i giocatori pronti a scatenare nuovi scontri sull'isola.

In attesa dell'avvio di Fortnitemares 2022 in Fortnite, il battle royale inizia però anche a preparare il terreno per la notte di Halloween. All'interno della modalità Salva il Mondo, prende infatti il via la Stagione Ventura Hexilvania, che quest'anno si protrarrà sino al 20 novembre 2022. Nelle prossime settimane, i giocatori di Fortnite potranno avventurarsi all'interno del rifugio della Quercia Lagnosa, il terzo albergo più infestato di Pietravolacciarguspago. Sbloccando gli incarichi La Porta per l'Oscurità, si sarà ricompensati con la possibilità di sbloccare l'eroe Straniero: Willow.



Novità anche per la modalità Creativa, che festeggia un nuovo cross-over. Fortnite: Battaglia Reale unisce infatti le forze con Rocket League, accogliendo sull'isola di gioco la sfrecciante Octane. La folle quattro ruote scalda i motori per calcare ogni superficie a velocità supersonica. Per l'occasione, il mezzo di Rocket League è inoltre pronto a spiccare il volo nei cieli di Fortnite, grazie alla potenza del Generatore Octane.



L'update 22.10 di Fortnite, lo ricordiamo, è ora disponibile per il download, mentre si attendono ulteriori dettagli da Epic Games sull'avvio di Fortnitemares 2022.