Fortnite 22.30 accoglie gli Obiettivi Punk Cromo: come ottenere i bonus gratis

Con l'avvio ufficiale della Settimana Skywalker di Fortnite: Battaglia Reale, l'universo di Guerre Stellari torna a farsi strada sull'isola del free to play di casa Epic Games.

Accanto a Luke Skywalker, Leia Organa e Han Solo, il titolo celebra però anche altri personaggi! Tra questi ultimi troviamo ad esempio Punk Cromo, che si appresta a distribuire alcuni interessanti omaggi alla community. Realizzando un accesso a Fortnite: Battaglia Reale entro le ore 8:00 del fuso orario italiano del giorno 15 novembre 2022, i giocatori potranno in particolare sbloccare gli speciali obiettivi Punk Cromo. Questi ultimi resteranno attivi fino al1 gennaio 2023, alle ore 06:00.



Completando gli Obiettivi Punk Cromo, sarà possibile conquistarsi molteplici ricompense gratis. Di seguito, vi riportiamo tutti i dettagli legati alla nuova iniziativa:

Ottieni 10 livelli account: ricompensa con dorso decorativo Embrione di Cromo ;

; Ottieni 25 livelli account: ricompensa con schermata di caricamento Rave tra le tombe ;

; Ottieni 50 livelli account: ricompensa con costume Punk Cromo;

Con la nuova iniziativa, gli appassionati del battle royale potranno dunque cimentarsi in un percorso di crescita del proprio account, con tante ricompense come incentivo.Tra le novità introdotte in Fortnite dalla patch 22.30 , lo ricordiamo, spiccano nuove armi e iniziative, sia per la Battaglia Reale sia per la modalità Zero Costruzioni e Salva il Mondo.