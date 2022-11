Fortnite 22.30 disponibile: Scatto dell'Orda, fucile a impulsi e Damien Tefreska

L'aggiornamento 22.30 di Fortnite: Battaglia Reale è ora disponibile su tutte le piattaforme, con la community del free to play che può partire alla scoperta dei nuovi contenuti proposti dalla patch.

Si parte con la modalità Scatto dell'Orda Zero Costruzioni, che resterà disponibile sino alle ore 8:00 di martedì 15 novembre 2022. Completando tutti gli incarichi correlati all'evento in-game, è dunque ancora possibile ottenere tantissimi PE. I completisti che porteranno a termine tutte e otto le sfide potranno inoltre aggiudicarsi il dorso decorativo Cetriolo Rick. Abbattendo orde di Mostri del Cubo, sarà necessario farsi strada sino al boss finale, ovviamente senza fare ricorso alle costruzioni.



Tante novità anche per la modalità Salva il Mondo, con la prosecuzione della Stagione Ventura di Hexilvania. Saltando in groppa a un cinghiale o un lupo sarà dunque possibile continuare a combattere contro gli Abietti a Hexilvania. L'evento resterà attivo sino alle 01:00 ora italiana del 21 novembre 2022. Tra le ricompense trova spazio anche il nuovo eroe Damien Tefreska.



Gli appassionati di Battaglia Reale possono invece contare sul debutto del nuovo Fucile a Impulsi, oltre che sull'avvio della speciale Settimana Skywalker di Fortnite, con tantissimi contenuti ispirati alla trilogia cinematografica originale di Guerre Stellari e ai personaggi di Luke Skywalker, Han Solo e Leia Organa.