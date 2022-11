Fortnite 22.40 disponibile: Octane, Deltaplano Rampino e MAT Grande Battaglia nella patch

È tempo di tanti nuovi contenuti per il free to play di Epic Games, che festeggia quest'oggi la pubblicazione dell'aggiornamento 22.40 di Fortnite: Battaglia Reale.

Con la patch, ora disponibile per il download su tutte le piattaforme, i giocatori potranno salire a bordo del veicolo Octane di Rocket League, che realizza il suo debutto anche nelle modalità Battaglia Reale e Zero Costruzioni. Per sfuggire agli agguati tesi dai novelli piloti, i giocatori di Fortnite potranno fare affidamento sul nuovo Deltaplano Rampino, che potrà essere recuperato a terra, nei forzieri, nei forzieri Cromo e nelle consegne di rifornimenti.



Spazio inoltre alla nuova MAT Grande Battaglia, che propone scontri di enorme portata sull'isola di gioco. La modalità consentirà infatti di mettere in scena battaglie 40v40, corredati da Tempesta e oggetti di rarità non comune. La nuova modalità sarà disponibile a partire dalle ore 16:00 di quest'oggi, martedì 15 novembre 2022.



In aggiunta, la patch 22.40 di Fortnite: Battaglia Reale ha provveduto a correggere diversi bug ancora presenti nel free to play, introducendo un ampio numero di fix. Come già noto, niente da fare invece per il tanto atteso lancio della nuova Modalità Creativa 2.0 di Fortnite: il debutto del contenuto è infatti stato posticipato dal team di Epic Games.