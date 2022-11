Fortnite 22.40 si prepara all'inverno: tornano Mezz'Inverno e le sfide di Frostnite

Con la pubblicazione della patch 22.40, il free to play di Epic Games ha accolto la nuova MAT Grande Battaglia in Fortnite: Battaglia Reale, oltre al veicolo Octane e al Deltaplano Rampino, ma le aggiunte non finiscono qui.

Con la modalità Salva il Mondo, arrivano ad esempio le sfide di Frostnite, ormai grande classico della stagione che anticipa le festività natalizie. A partire dal 29 novembre, in particolare, saranno attive le sfide Territorio Ghiacciato, mentre già dal 21 novembre sarà possibile mettersi alla prova negli scontri con i Krampus Distruttori e il gelo invernale.

Sempre a partire dal 21 novembre 2022, inoltre, prende il via la Stagione Ventura Mezz'inverno, che andrà a sostituire la Stagione Ventura Hexilvania, che ha intrattenuto la community nel periodo di Halloween. Tra Soldati, Costruttori, Ninja e Stranieri, l'azione non mancherà all'interno di Fortnite: Salva il Mondo.



Per quanto riguarda invece la modalità Creativa di Fortnite, le novità da segnalare non sono moltissime. Con il rinvio all'ultimo minuto del lancio della modalità Creativa 2.0 di Fortnite, gli amanti della modalità dovranno accontentarsi dell'aggiunta l'Interfaccia utente selettore classe e dei Dispositivi D-Lancio, oltre che degli oggetti Chiama-Consegna e Deltaplano Rampino, tutti disponibili nell'ambito della patch 22.40 di Fortnite, ora disponibile per il download.