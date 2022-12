Fortnite 23.10, update disponibile: moto da cross e sfide Frostnite tra le novità

Come promesso dal team di Epic Games, la mattinata odierna ha ospitato la pubblicazione dell'aggiornamento 23.10 di Fortnite: Battaglia Reale, con l'update ora disponibile per il download su tutte le piattaforme.

Tra le novità introdotte nel free to play, troviamo numerose aggiunte pensate per la Modalità Creativa. Quest'ultima accoglie nello specifico le inedite moto da cross, liberamente personalizzabili dai giocatori. Spazio inoltre anche al Fucile Ex-Caliber, un'arma semiautomatica in grado di scagliare contro gli avversari una lama esplosiva. Chiudono il pacchetto due nuovi consumabili:

Succo Schiaffoso : permette ai giocatori di ripristinare la propria energia e attiva una rigenerazione costante a durata limitata;

: permette ai giocatori di ripristinare la propria energia e attiva una rigenerazione costante a durata limitata; Bacca Schiaffosa: presenta le medesime caratteristiche del Succo Schiaffoso, ma i suoi effetti sono maggiori e offrono una durata più estesa;

L'diintroduce inoltre nella modalità Creativa il nuovo modello di isola "Gioco a Eliminazione" e provvede ad abilitare alcune modifiche nell'interfaccia utente.L'update prevede inoltre anche alcune novità per la. In particolare, debuttano nel free to play le nuove. Già a partire da quest'oggi, i giocatori potranno cimentarsi con le. A partire dal prossimo 19 dicembre, sarà invece la volta delleIn chiusura, ricordiamo il recente annuncio del concorso Fortnite x MrBeast , che mette in palio ben un milione di dollari.