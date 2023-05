Fortnite 24.40: i nuovi video leak mostrano le skin di Miles Morales e Spider-Man 2099

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell'imminente arrivo di una collaborazione tra Fortnite e Spider-Man Across the Spider-Verse. A tal proposito, l'ultimo aggiornamento del battle royale gratis ha permesso ai dataminer di scoprire tutti i dettagli in merito alle skin e all'evento in game dedicato alla pellicola d'animazione in uscita nelle sale.

Oltre al già anticipato ritorno degli spara-ragnatela, gadget mitico che permetterà ai giocatori di Fortnite Capitolo 4 di oscillare tra gli elementi della mappa, i dataminer hanno estratto dagli ultimi file di gioco anche un bel po' di materiale relativo alle skin di prossima uscita. Oltre a quelle inedite, il titolo si prepara ad accogliere due supereroi molto amati dal pubblico e che, come ben ricorderete, sono al centro delle voci di corridoio ormai da un anno: stiamo parlando di Spider-Man 2099 e Miles Morales.

Il primo non avrà caratteristiche speciali, invece il secondo proporrà uno stile aggiuntivo che permetterà di usarlo senza la maschera. Ad affiancare questi costumi troviamo anche picconi, dorsi decorativi ed un'emote che coinvolge Spider-Ham. Come accade ormai con tutte le grandi collaborazioni, gli oggetti saranno acquistabili singolarmente o in un unico pacchetto scontato che includerà anche un'esclusiva schermata di caricamento.

In attesa di un annuncio ufficiale e di una data d'uscita, vi ricordiamo che è ancora attivo l'evento di Star Wars che permette di ottenere la skin gratis del Soldato Clone in Fortnite.