Fortnite, disponibile la patch 25.10: dai guanti dell'occultamento alle classificate

Dopo aver disattivato temporaneamente i server di gioco, il team di Epic Games ha reso disponibile l'aggiornamento 25.10 di Fortnite: Battaglia Reale, portatore di diverse novità.

Tra queste spicca l'introduzione dei Guanti dell'Occultamento, uno strumento che consente ai giocatori di mimetizzarsi quasi totalmente con l'ambiente circostante. Una soluzione perfetta per la nuova ambientazione a tema giungla, con gli strumenti che potranno essere recuperati a terra o nei forzieri. Una versione mitica dell'equipaggiamento può invece essere conquistata dopo aver sconfitto un boss inedito: Relik Guardia Selvaggia. In questa variante, il camuffamento offerto dai guanti avrà una durata più lunga e tempi di ricarica più brevi. Abbattendo il boss, si potrà inoltre avere accesso al fucile d'assalto MK-Alpha di Relik, versione più potente dell'omonima arma da fuoco.



Direttamente dai magazzini di Fortnite: Battaglia Reale fa inoltre ritorno la Pistola a Razzi, che consente di scatenare fiamme sulle strutture nemiche. Presenti all'appello anche le Granate a onda d'urto, che esordiscono nella modalità Zero Costruzioni. Il gioco saluta invece polli e meduse, che rientrano nel magazzino. Proseguono dunque le novità introdotte con la Stagione 3 di Fortnite.



Per quanto riguarda le partite classificate, segnaliamo invece l'azzeramento del grado di tutti i giocatori per la Battaglia reale e Zero costruzioni.