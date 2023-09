Fortnite 26.20, aggiornamento disponibile: arriva Ashoka da Star Wars

Come anticipato da alcuni teaser in-game, è tempo di dare il benvenuto ad Ahsoka Tano in Fortnite: Battaglia Reale. La Jedi di Star Wars approda infatti nel battle royale con il nuovo update.

Ora disponibile per il download e l'installazione, l'aggiornamento 26.20 di Fortnite dà inoltre il via a un più ampio crossover con l'immaginario di Guerre Stellari. Per cominciare, a partire dalle ore 16:00 di oggi - martedì 26 settembre - i giocatori del free to play potranno trovare il costume di Ahsoka Tano ad attenderli nel Pass Battaglia.

In aggiunta, la combattente è pronta a palesarsi sull'isola di gioco anche in forma di ologramma. Interagendovi, i giocatori potranno ricevere i suoi saggi insegnamenti Jedi. Il risultato è la possibilità di maneggiare una spada laser nuova fiammante e di padroneggiare i poteri della Forza. Grazie a quest'ultima, gli utenti di Fortnite potranno muoversi più rapidamente sull'isola e utilizzare un doppio salto. Immancabile inoltre la possibilità di respingere oggetti e altri giocatori utilizzando la Forza.



Accanto al crossover con Star Wars, l'aggiornamento 26.20 di Fortnite rispristina la modalità classificata in singolo per Fortnite Zero Costruzioni, richiesta a gran voce dalla community del free to play. Il matchmaking sarà disponibile in maniera continuativa a partire dalla giornata odierna.