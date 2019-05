Fortnite 2FA: buono sconto per Epic Games Store attivando l'autenticazione a due fattori?

Secondo quanto riportato nel News Feed di Fortnite, Epic Games lancerà presto una nuova offerta per incentivare i giocatori ad attivare l'autenticazione a due fattori 2FA, importante per proteggere il proprio account da accessi esterni.

"The Epic Games store Megasale is happening right now! Sign up for 2FA in order to get $10 to spend in the store!" questo il messaggio apparso in bacheca, che sembra suggerire l'arrivo dei Mega Sconti su Epic Games Store, con un buono sconto da dieci dollari (probabilmente dieci euro in Europa) in regalo a tutti coloro che attiveranno la 2FA su Fortnite.

Fortnite 2FA: Attivare l'autenticazione a due fattori

Nella pagina Impostazioni Account del sito di Epic cliccate su Password e Sicurezza per visualizzare le impostazioni relative alla sicurezza ed alla privacy. Nella stessa pagina, nel campo Autenticazione a due fattori, selezionate la voce Attiva App Authenticator o Attiva autenticazione per e-mail per scegliere uno dei due metodi di autenticazione a due fattori proposti.

Tra le app di autenticazione supportate potete utilizzare Google Authenticator, LastPass Authenticator, Microsoft Authenticator e Authy. Una volta attivata l'autenticazione a due fattori dovrete necessariamente inserire un codice di accesso per poter utilizzare l'account. Dovrete inserirlo solamente la prima volta che eseguirete l'accesso dopo aver attivato questa funzionalità oppure se usate un nuovo dispositivo, se sono passati 30 giorni o più dall'ultimo login o se avete cancellato i cookie del browser.