Fortnite, 3° Anniversario: come ottenere gratis l'emote 'Prendi la Torta'

Per celebrare il terzo anniversario di Fortnite Battaglia Reale, Epic Games ha deciso di rendere disponibile a tutti i giocatori del titolo una speciale emote che prende il nome di "Prendi la Torta".

A differenza degli altri oggetti appartenenti al set del compleanno, i quali richiedono il completamento di sfide più o meno semplici, questa emote può essere sbloccata semplicemente effettuando l'accesso ai server del battle royale da oggi al prossimo giovedì 1 ottobre 2020. L'attivazione di questa animazione permette ai giocatori di tirare fuori una grossa torta di compleanno con sopra una candelina "speciale", ovvero un grosso candelotto di dinamite. Si tratta quindi di un'emote esclusiva che potrà essere sbloccata solo nei prossimi giorni e non vi sarà alcun modo di recuperarla successivamente nel negozio oggetti.

Prima di lasciarvi all'immagine che mostra la schermata che appare al giocatore all'avvio del gioco durante l'evento del compleanno, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare una guida su come completare tutte le sfide della Settimana 5 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4. Non dimenticate inoltre che solo per poche ore potrete acquistare la skin e il deltaplano di Blade nel negozio oggetti di Fortnite.