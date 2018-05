Fortnite 4 Settimana 2: come completare la sfida balla davanti a diverse cineprese

Quest'oggi è stata pubblicata la Patch 4.1 che ha dato il via all'evento crossover con Avengers e alla Settimana 2 della Stagione 4 di Fortnite Battaglia Reale. Com'è consuetudine, sono partite sette nuove sfide che mettono in palio un mucchio di Stelle della Battaglia. Ecco quali sono:

Cerca i forzieri nel Boschetto Bisunto (0/7) Consuma Rocce Salterine (0/7) Infliggi danni agli avversari con armi silenziate (0/500) Balla davanti differenti cineprese (0/7) Cerca tra uno spaventapasseri, un bolide rosa e un grande schermo (0/1) - difficile Eliminazioni con armi esplosive (0/3) - difficile Elimina nemici a Tomato Town (0/3) - difficile

In questa mini-guida vi spiegheremo dove trovare le sette differenti cineprese, davanti alle quali dovrete ballare per poter completare questa sfida. Sulla mappa di gioco, in realtà, ce ne sono più sette, e queste sono le cineprese che siamo riusciti a scovare:

Montagnole Maledette : al primo piano della chiesa;

: al primo piano della chiesa; Rapide Rischiose : al primo piano di un un edificio nella sezione nord di questa location;

: al primo piano di un un edificio nella sezione nord di questa location; Pinnacoli Pendenti : nel campo di calcio a ovest di questa location;

: nel campo di calcio a ovest di questa location; Condotti Confusi : a ovest di questa location ci sono due case, una delle due è stata modificata all'inizio della Stagione 4 con l'aggiunta di una cinepresa;

: a ovest di questa location ci sono due case, una delle due è stata modificata all'inizio della Stagione 4 con l'aggiunta di una cinepresa; Putrido Pantano : ce ne sono ben due in questa location, vicinissime tra loro. Una accanto ai tronchi di albero tagliati, e un'altra di fronte all'elicottero schiantato nel green screen;

: ce ne sono ben due in questa location, vicinissime tra loro. Una accanto ai tronchi di albero tagliati, e un'altra di fronte all'elicottero schiantato nel green screen; Prigione : sul ponte a nord della Prigione di Putrido Pantano;

: sul ponte a nord della Prigione di Putrido Pantano; Rifugio Ritirato : sulla griglia di partenza del circuito a sud di questa location;

: sulla griglia di partenza del circuito a sud di questa location; Crocevia del Ciarpame : nella grande struttura a nord-est di questa location;

: nella grande struttura a nord-est di questa location; Boschetto Bisunto: vicino alla grande impronta di dinosauro.

Potete farvi un'idea più precisa sull'ubicazione delle cineprese consultando la mappa che trovate in calce a questa notizia, dove abbiamo marcato tutti i punti descritti. Vi consigliamo di salvarla e ingrandirla, in modo da individuarli con precisione. Segnaliamo che potete completare gli obiettivi anche in differenti partite, quindi non è necessario raggiungere tutti i punti in un colpo solo. La sfida è di livello normale, dunque il suo completamento vi garantirà 5 Stelle della Battaglia.