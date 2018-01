Fortnite: 40 milioni di giocatori e 2 milioni di utenti connessi contemporaneamente

Dopo un 2017 da ricordare, i Battle Royale continuano a macinare numeri anche nelle prime settimane del 2018.ha infatti annunciato che Fortnite ha superato quota 40 milioni di giocatori totali e infranto il proprio record personale di utenti connessi contemporaneamente, riuscendo a oltrepassare i due milioni durante lo scorso weekend.

"Siamo assolutamente sconvolti" ha affermato il led systems designer Eric Williamson ai microfoni di PC Games, "siamo molto felici dell'entusiasmo verso i Battle Royale, ma allo stesso tempo per noi rappresenta una sfida che ci stimola a migliorare e rivedere il nostro gioco. Abbiamo pubblicato un sacco di aggiornamenti, con cadenza quasi settimanale, al fine di migliorarne le basi e aggiungere nuove feature di gameplay, e non abbiamo intenzione di rallentare". Parlando con Eurogamer, lo sviluppatore ha sottolineato ancora una volta il grande entusiasmo del team: "Per darvi un'idea, qualcuno in ufficio dice che potremmo diventare il più grande Battle Royale del mercato occidentale, pazzesco. Secondo altri potremmo diventare il più grande gioco [in genere] dell'Occidente".

Ricordiamo che nel corso della prossima settimana Epic Games lancerà un grande aggiornamento per Fortnite: Battle Royale che introdurrà nuovi punti di interesse all'interno della mappa. Fra le novità dell'ultimo update, pubblicato lo scorso 10 gennaio, troviamo invece il falò confortevole.