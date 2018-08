Fortnite 5.30: il nuovo aggiornamento arriva oggi pomeriggio alle 14:00

Epic Games ha annunciato su Twitter che il nuovo aggiornamento 5.30 di Fortnite sarà disponibile dalle 14:00 (ora italiana) di oggi, martedì 28 agosto. Cosa conterrà questo update? Il changelog non è ancora diffuso ma qualche leak è già trapelato...

La prima notizia è che l'aggiornamento 5.30 non richiederà un periodo di manutenzione e dunque Fortnite non andrà offline per manutenzione, la patch sarà pubblicata alle 14:00 e potrete iniziare a giocare subito dopo il download, senza tempi di attesa. Tra le novità in arrivo troviamo la Granata a Onda d'Urto, inoltre secondo quanto riferito da Fortnite Intel oggi dovrebbe fare la sua comparsa anche la modalità 50v50 Solid Gold.

Al momento purtroppo non ci sono altri dettagli in merito, non ci resta che attendere il comunicato ufficiale di Epic con tutte le novità di Fortnite 5.30. Sugli store digitali trova spazio da oggi anche il nuovo DLC Pacchetto d'Assi per Fortnite Battle Royale, questo include un costume, un dorso esclusivo e 600 V-Buck da spendere liberamente per nuove skin o Emote.

Lo sapevate? il cubo viola apparso a Palmeto Paradisiaco ha iniziato a muoversi apparentemente senza un logica precisa, sono in molti però a pensare che questo evento possa in qualche modo essere collegato a Fortnite Stagione 6. la nuova stagione del Battle Royale dovrebbe prendere il via a metà settembre, quale sarà il tema di questa Season? Aspettiamo i vostri commenti in merito.