Fortnite: 5 cose da sapere sulla Stagione OG del battle royale gratis

La Stagione OG di Fortnite sta avendo un successo incredibile tra i vecchi e i nuovi giocatori. Scopriamo insieme cinque curiosità sull'aggiornamento del battle royale gratis che sta facendo impazzire i fan.

Il gameplay non torna alle origini

Al netto delle modifiche apportate alla mappa e al loot, il gameplay della Stagione OG di Fortnite è rimasto quasi del tutto invariato. Questo significa che potrete scattare, arrampicarvi e scivolare, ossia eseguire tutte quelle movenze che sono state introdotte tra il Capitolo 2 ed il Capitolo 4. Uno dei motivi per cui Epic Games ha deciso di non alterare il gioco è la volontà di non rimuovere la modalità Zero Costruzioni, molto apprezzata dagli utenti.

Durata

Per la prima volta nella storia di Fortnite Battaglia Reale, è stata pubblicata una stagione caratterizzata da una durata assai ridotta. Fortnite OG rappresenta infatti una parentesi di sole quattro settimane. Il prossimo 3 dicembre 2023 la breve stagione volgerà al termine e, per far sì che i giocatori possano godersi al meglio questo mese, gli sviluppatori hanno pubblicato un Battle Pass più breve e velocizzato la progressione nella modalità competitiva.

Ci sarà tutto il Capitolo 1

Una delle peculiarità della Stagione OG di Fortnite consiste nel fatto che il gioco verrà modificato settimana dopo settimana per ripercorrere alcuni degli eventi principali del primo capitolo. Questo significa che ogni sette giorni assisteremo a piccoli cambiamenti della mappa e all’arrivo di armi e veicoli risalenti ai vecchi aggiornamenti. Stando ai rumor, nell’ultima settimana potrebbe persino fare il suo ritorno il possente mech.

Le nuove skin

Sia i costumi presenti nel Battle Pass OG che quelli in vendita nel negozio nelle prossime settimane saranno quasi tutti versioni modificate delle skin pubblicate da Epic Games nei Pass Battaglia del Capitolo 1. Ad esempio Paladina Spectra è la versione femminile e moderna del celebre Cavaliere Nero, invece Omegarock è la rivisitazione in chiave futuristica di Ragnarok. Insomma, se per qualche motivo vi siete lasciati sfuggire alcune delle skin più famose dei passati aggiornamenti, potete correre ai ripari sbloccando le loro versioni 2.0.

L’evento finale e il Capitolo 5

Come vi abbiamo detto, la Stagione OG di Fortnite sarà breve e si concluderà il 3 dicembre 2023. Quello che molti non sanno è che la fine di questo aggiornamento coinciderà con un grosso evento in diretta che, stando alle ultime indiscrezioni, sarà uno dei più importanti di sempre e con esso Epic Games proverà a bissare il successo del Buco Nero con sui si concluse il Capitolo 1. I dataminer hanno già avvistato una macchina del tempo in giro per la mappa ed è probabile che sarà proprio questo dispositivo a riportarci al presente, giusto per l'inizio del Capitolo 5.