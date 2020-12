Fortnite 5: la skin Mandalorian in azione in un video gameplay

Il Mandaloriano di Star Wars The Mandalorian ha appena debuttato in Fortnite Stagione 5 e come ovvio arrivano in questi minuti i primissimi video gameplay che mostrano Mando in azione nella nuova season del Battle Royale di Epic Games.

In linea generale il personaggio del Mandaloriano è identico agli altri (differenze estetiche a parte), ci sono però alcune novità da segnalare come la possibilità di accettare in carichi dai personaggi non giocanti e ricompense esclusive per i cacciatori.

Come cacciatore è tuo dovere aiutare i personaggi dell'isola nella loro nuova e instabile realtà. Accetta i loro incarichi e le loro taglie, reclutali come alleati e ottieni informazioni sui dintorni. Non vuoi negoziare? Sfidali a duello e raccogli le ricompense!

La Stagione 5 di Fortnite Capitolo 2 è ora disponibile su PC, Mac OS, Android, PlayStation 4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. I dataminer hanno già scoperto le nuove skin di Fortnite Stagione 5 in arrivo nelle prossime settimane e sono già al lavoro per analizzare ancora più a fondo il codice sorgente della nuova stagione con l'obiettivo di trovare riferimenti a nuovi eventi, modalità e personaggi aggiuntivi.

