Fortnite 6.10: l'aggiornamento introduce Quad Annientatore, Becchino e Re dei Ratti!

I server di Fortnite sono offline e torneranno disponibili tra le 12:00 e le 14:00 (ora italiana), al ritorno online i giocatori potranno scaricare la patch 6.10 che include tanti nuovi contenuti tra cui il Quad Annientatore e le armi Becchino e Re dei Ratti.

Quad Annientatore (Battaglia Reale)

Lanciatevi in battaglia insieme a un amico con questo nuovo veicolo a due posti.

Competizione Fortnite (Battaglia Reale)

È stata aggiunta una nuova scheda "Eventi" insieme a tanti nuovi tornei!

Becchino (Salva il Mondo)

Spedite gli Abietti dritti nella tomba con questo fucile classico.

Re dei Ratti (Salva il Mondo)

Sparate una raffica di cartucce contro il nemico con questa nuova arma semiautomatica.

Tempeste Beta (Salva il Mondo)

Partecipate alle Tempeste beta per testare nuovi contenuti e idee sperimentali. Dateci la vostra opinione su questa Allerta missione a tempo limitato.

Correzione Bug Armi e Oggetti

Risolto il problema di alcuni piccoli oggetti che bloccavano il posizionamento delle trappole.

Prestazioni

Se PS4 Pro è collegata a una TV 4K, il gioco ora renderizza a una risoluzione di 1440p invece di 1080p

Ottimizzazioni memoria audio per Xbox

Ottimizzazioni fisiche per gli oggetti estetici

La patch 6.10 di Fortnite sarà disponibile più tardi durante la mattinata per il download su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e piattaforme mobile. A differenza di quanto ipotizzato nelle scorse ore, Epic non ha ripristinato i Missili Teleguidati, rimossi nei giorni scorsi a causa di alcuni problemi tecnici.