Fortnite 6.31: Tutte le novità e i leak del nuovo aggiornamento di Epic

Ieri Fortnite si è aggiornato con la patch 6.31, update che ha introdotto diverse novità come la MAT Rissa a Squadre. Attivissimi come sempre, i data miner sono riusciti a scovare in anticipo le nuove skin in arrivo e altre importanti novità: facciamo il punto della situazione.

Tanto per cominciare, con l'aggiornamento 6.31 è stata introdotta la nuova modalità a tempo Rissa a Squadre. Di seguito ne elenchiamo le caratteristiche:

Due squadre da 20 giocatori.

I giocatori rigenerano 5 secondi dopo essere stati eliminati, mantenendo il proprio inventario.

I giocatori eliminati si rigenerano con un tipo di munizioni casuale quando vengono eliminati nonché con una quantità di materiali casuale tra 120 legno, 90 pietra o 60 metallo.

Sono disponibili solamente armi non comuni (o migliori).

La prima squadra con 100 eliminazioni vince.

L'update ha introdotto anche un nuovo Fucile a pompa epico e leggendario (Danni massimi 105/110), disponibile nel bottino a terra, nei forzieri, nelle consegne di rifornimenti e nei distributori automatici. Modifiche anche al danno massimo e al calo dei danni con la distanza del Fucile a pompa:

Danno massimo del Fucile a pompa aumentato da 80/85 a 95/100

I fucili a pompa causeranno maggior danno a distanza ravvicinata, ma esso calerà rapidamente. Significa che causerai più danni ai bersagli più vicini ma meno danni a quelli più distanti.

Ricordiamo inoltre che l'update inserito l'attesa funzionalità Regalo, disponibile per un periodo limitato di sette giorni. Accedendo al Negozio oggetti e scegliendo un oggetto da acquistare, troveremo due opzioni: Acquista oggetto e Acquista come regalo, con la possibilità di scambiare doni con gli amici.

Passando ai leak dell'aggiornamento 6.31 di Fortnite, i data miner hanno scoperto in anticipo l'arrivo dei seguenti oggetti: Skin (Longshot, Insight), Dorsi (Scope Satchel,Sight Sling), Picconi (Lamp), Emote (Mime Time, Phone It In, Scorecard, Showstopper). inoltre sono state evidenziate alcune stringhe contenenti parole come "Snow-Ambient_Island" e "SnowFlakes_Simple" che sembrano confermare l'arrivo della neve, probabilmente con l'imminente Stagione 7. A tal proposito, sembra proprio che l'aggiornamento abbia provocato l'abbassamento delle temperature nella mappa di Fortnite Battaglia Reale, come fatto notare da un utente su Twitter.

Per concludere, tra i file del nuovo aggiornamento 6.31 sono stati scovati dei riferimenti a un Castello ricoperto di neve, una nuova location che potrebbe arrivare con la Stagione 7 di Fortnite. Per saperne di più, a questo punto, non rimane che attendere ulteriori informazioni da Epic Games.