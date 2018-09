Fortnite 6 inizia il 25 settembre? Smentita la fake news sulla chiusura del Battle Royale

Quando terminerà Fortnite Stagione 5? Secondo quanto riportato nel Pass Battaglia, la stagione attualmente in corso terminerà lunedì 24 settembre e non il 17 settembre come inizialmente previsto.

Di conseguenza Fortnite Stagione 6 potrebbe iniziare il giorno successivo, ovvero martedì 25 settembre, anche se al momento si tratta solamente di una previsione e non di una notizia ufficiale. Alcuni rumor volevano il lancio di Fortnite 6 previsto per il 3 ottobre ma questa voce sembra essere stata smentita.

Da segnalare come nelle scorse ore si sia diffusa una fake news legata alla presunta chiusura di Fortnite per la troppa popolarità del gioco che avrebbe causato un notevole afflusso sui server, tale da costringere Epic Games ad abbandonare il progetto Fortnite. Ovviamente la notizia è stata smentita, Fortnite Battle Royale è vivo e vegeto e non chiuderà assolutamente.

Adesso non ci resta che attendere maggiori dettagli su Fortnite Stagione 6, le ultime sfide della settimana della Season 5 partiranno oggi pomeriggio alle 15:00, inoltre ricordiamo che per le prossime 24 ore la modalità a tempo limitato La Fuga sarà affrontabile anche in solitaria.