Fortnite: il 6 luglio verranno cancellati tutti gli account?

Nelle ultime settimane c'è chi sta terrorizzando i giocatori più giovani di Fortnite Battaglia Reale con numerosi video e notizie riguardanti una sorta di "apocalisse", prevista per il prossimo 6 luglio 2019, che causerà l'eliminazione di tutti gli account.

Se siete tra i giocatori spaventati da questa notizia, sappiate che si tratta solo ed esclusivamente di una fake news creata da alcuni utenti YouTube al solo scopo di aumentare le visualizzazioni a specifici video legati a questo fantomatico evento. Sebbene la storia sia molto poco credibile, bisogna tenere in considerazione l'età media dei giocatori del battle royale di Epic Games, bersaglio facile di una notizia falsa come questa. Va quindi precisato che tutto ciò non sia in alcun modo possibile e che l'unico pericolo reale per la sicurezza del vostro account continua ad essere quello legato al possibile furto di dati. A questo proposito vi consigliamo di attivare l'autenticazione in 2 fattori, grazie alla quale nessuno potrà effettuare l'accesso anche nel caso dovessero sottrarvi la password.

In attesa di una comunicazione ufficiale da parte degli sviluppatori, vi ricordiamo che l'evento Fortnite x Stranger Things potrebbe iniziare a breve, vista la comparsa di portali per il Sottosopra in vari punti della mappa. Sapevate che il Cavaliere Rosso di Fortnite è tornato nel negozio oggetti?