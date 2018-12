Fortnite 7.01: il nuovo aggiornamento introduce le spade e il fucile Vendetta di Ralphie

L'aggiornamento 7.01 di Fortnite è ora disponibile per il download, questo update (il primo Major Content della Stagione 7) introduce una nuova arma per la Battaglia Reale, la spada Infinity Blade, oltre ad un fucile per la modalità Salva il Mondo.

Infinity Blade (Battaglia reale)

Arma da mischia mitica in grado di infliggere colpi devastanti ai nemici e distruggere le strutture! Cercala a Picco polare.

Vendetta di Ralphie (Salva il mondo)

Fucile ad alta precisione e a cadenza di tiro ridotta che premia i colpi alla testa!

Modalità Creativa

Dai libero sfogo alla fantasia con la modalità Creativa di Fortnite. Le isole saranno disponibili per tutti dal 13 dicembre!​​​​​​​

Correzione di Bug

X-4 Stormwing: i passeggeri subiscono danni quando il velivolo viene distrutto

È stato risolto un problema che portava i giocatori a continuare a correre dopo l’eliminazione

Risolto un bug che causava l’espulsione dei giocatori al termine dell’effetto piedi congelati

Sono ora disponibili anche le nuove skin di Fortnite dell'11 dicembre tra cui troviamo il bundle Leviatano, che include un costume e tre oggetti extra. Giovedì 13 dicembre dovrebbero inoltre partire le Sfide della Settimana 2 di Fortnite Stagione 7, che potrebbero essere leakate nelle prossime ore come accaduto per le challenge delle precedenti stagioni.