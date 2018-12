Fortnite 7.10: arriva l'evento di Natale con tantissime sorprese

Epic Games ha annunciato l'evento di Natale di Fortnite, intitolato "14 Giorni di Fortnite", al via il 19 dicembre. Inoltre, a partire da oggi è disponibile la patch 7.10 che porta in dote varie migliorie tecniche e correzioni di bug.

L'aggiornamento 7.10 non include nuove armi, skin o contenuti ma solamente un ribilanciamento di alcuni veicoli come gli X-4 Stormwing e armi, tra cui il Fucile d'Assalto Pesante, potete vedere il changelog completo sul sito di Epic:

Modifiche al fucile d’assalto pesante

È stata ridotta l’efficacia del fucile d’assalto pesante quando si spara senza usare il mirino. Le meccaniche di tiro con mirino sono rimaste sostanzialmente invariate

È stato incrementato del 10% il bonus di precisione usando il mirino

È stato incrementato del 10% il bonus di precisione da fermi

È stato ridotto del 6% il rinculo verticale

È stata ridotta del 30% la precisione base

È stata ridotta del 60% la precisione durante salti e cadute

Sono stati migliorati i comandi del pallone

I giocatori possono usare di nuovo il fuoco alternativo per rilasciare un pallone quando l'oggetto Pallone viene selezionato

Quando si è in volo, i palloni possono essere rilasciati premendo il comando di accovacciamento (in precedenza era il comando del salto)

Nelle modalità in cui è possibile usare più volte il deltaplano, l’altezza limite è stata ridotta da 1000 a 576 unità

Questa patch da inoltre ufficialmente il via all'evento di Natale 14 Giorni di Fortnite: Le feste hanno raggiunto la Battaglia reale, e verranno celebrate in tutta la mappa in molti modi diversi. Raccogli un Lancia palle di neve o nasconditi in un Cespuglio leggendario illuminato a festa, dopo aver saltato dal Bus della battaglia festivo! Oltre alle decorazioni della mappa, l'evento 14 giorni di Fortnite comprenderà una nuova sfida con nuove ricompense gratuite ogni giorno. Tutti i giorni troverai inoltre MAT nuove o passate. E infine assicurati di dare un'occhiata al Negozio oggetti, nel quale ti aspetteranno costumi festivi nuovi o passati, che compariranno ogni giorno in modo che tu possa sfoggiare il tuo spirito natalizio. Accedi ogni giorno per scoprire le ultime novità!