Fortnite 7.10 leak: skin, emote e zaini scovati nel nuovo aggiornamento

Oltre ad aver scoperto il nuovo bundle Frozen Legends, il data mine dell'aggiornamento 7.10 di Fortnite ha fatto trapelare in anticipo i nuovi oggetti cosmetici in arrivo, permettendoci di dare una prima occhiata a skin, emote e zaini di prossima pubblicazione.

Skin

Frozen Raven (Leggendaria)

Frozen Red Knight (Leggendaria)

Frozen Love Ranger (Leggendaria)

Cloaked Shadow (Epica)

Tinseltoes (Non comune)

Prodigy (?)

Maven (?)

Zaini

Frozen Iron Cage (Leggendaria)

Frozen Love Wings (Leggendaria)

Birdshot (Leggendaria)

Shadow Wings (Epica)

Techie (Rara)

Tabulator (Rara)

Frozen Red Shield (?)

Mini Marauder (?)

Giddy Gunner (?)

Combat Wreath (?)

Emote

Cheer Up (Epica)

Crackdown (Epica)

Lazy Shuffle (Rara)

Clean Groove (Rara)

Shaolin Sit-Up (Non comune)

Unwrapped (Non comune)

Mind Blown (Non comune)

Take The Elf (Non comune)

Dal data mine dell'aggiornamento 7.10 non sono emersi nuovi picconi o deltaplani, probabilmente a cause delle precauzioni di anti-datamining prese da Epic Games. Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sui nuovi oggetti cosmetici in arrivo su Fortnite, potete dare un'occhiata alle skin e agli zaini emersi con il recente leak nelle immagini riportate in calce.

Tra altre cose, il nuovo update ha introdotto il villaggio invernale nella modalità creativa e migliorato il bilanciamento di alcuni veicoli come gli X-4 Stormwing e diverse armi, tra cui il Fucile d'Assalto Pesante. Ricordiamo inoltre che è stato annunciato il nuovo evento natalizio intitolato 14 Giorni di Fortnite, al via da mercoledì 19 dicembre.