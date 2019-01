Fortnite 7.20 disponibile: arrivano la modalità Colposecco e il Revolver con Mirino

Epic Games ha reso disponibile l'aggiornamento 7.20 per Fortnite: questo update introduce tantissime novità, tra cui il Revolver con Mirino per la modalità Battle Royale, l'oggetto di ri-schieramento del deltaplani e la nuova LTM Colposecco.

Fortnite Battle Royale

Revolver con Mirino

Niente fucile di precisione? Nessun problema! Usa il nuovo revolver con mirino per sparare colpi infallibili contro i nemici.

Oggetto di ri-schieramento dei deltaplani

Spalanca le ali! Il ri-schieramento dei deltaplani è tornato, questa volta come oggetto. Troverai le cariche nel bottino della mappa.



Modalità a Tempo: Colposecco

La gravità è ridotta e ogni giocatore possiede 50 punti salute. I fucili di precisione sono le uniche armi disponibili e le bende gli unici oggetti curativi. Salta in alto e non sbagliare mira!

Modalità Creativa

Fortezza di ghiaccio

Debutta una nuova isola artica in modalità Creativa! Preparati, lanciati e dai vita alla tua visione.

Tema Fattoria

Rimboccati le maniche e costruisci la casa di campagna dei tuoi sogni con i nuovi prefabbricati a tema Fattoria.

Salva il Mondo

Frostnite Sfida 3 Cresta dell'Onda

Dove ce n'è uno, ce ne sono altri... Ogni ondata contiene solo nemici dello stesso tipo. Sconfiggi abbastanza nemici dello stesso tipo per sbloccare nuove ondate!

Re dei Ghiacci e Regina dei Ghiacci

Chinate il capo! Acquista il Re dei ghiacci nel Negozio dell'evento e sblocca la Regina dei ghiacci completando la Sfida Frostnite di questa settimana.