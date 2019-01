Fortnite 7.30: Granata Congelante e supporto per i controller su dispositivi mobile

L'aggiornamento Fortnite 7.30 è finalmente arrivato, portando in dote tante novità per Battaglia Reale, Salva il Mondo per la Modalità Creativa, tra cui la nuova Granata Congelante ed i Lama a Raggi X.

Fortnite Battle Royale

Granata Congelante

Avviso: si consiglia di indossare calzini di lana. Congela i tuoi nemici fino al midollo con questo nuovo oggetto. C'è da stare freschi!

Supporto per i controller per dispositivi mobili

Il supporto per i controller Bluetooth è arrivato sui dispositivi mobili supportati! Lanciati e conquista la vittoria.

Fortnite Modalità Creativa

Tasti Pianoforte + Blocchi Musicali

Scatena la musica in modalità Creativa! Diventa musicista con queste due nuove aggiunte e crea le tue composizioni originali.



Prefabbricati Base Artica

Immagina e crea il tuo mondo delle meraviglie di ghiaccio con i nuovissimi prefabbricati disponibili in modalità Creativa.

Fortnite Salva il Mondo

Lama Raggi X

Silenzio, per favore! Sto scrutando! Dai un'occhiata ai nuovi Lama Raggi X.



Lama Spettrale

Falcia i nemici... con un fendente fantasmatico! Ottieni la Lama spettrale completando la Sfida Frostnite di questa settimana.