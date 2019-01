Fortnite 7.30: skin, deltaplani, emote, tutti i leak del nuovo aggiornamento

L'aggiornamento 7.30 di Fortnite è finalmente online, ed in Rete sono comparsi i primi leak di tutto ciò che sarà possibile trovare in-game dopo l'update. Ricordiamo, come di consueto, che trattandosi di leak non ci sono annunci ufficiali, e che quindi alcuni di questi contenuti potrebbero anche non vedere mai la luce.

La prima cosa che è importante notare è la nuova skin, ora chiamata "Prisoner", ossia il "Prigioniero". Come vi abbiamo raccontato infatti, lo scioglimento dei ghiacci su Picco Polare ha fatto sì che da un blocco fuoriuscisse il braccio di quello che sembrava a tutti gli effetti un uomo intrappolato, presumibilmente dal Re dei Ghiacci.

Per ottenere tale skin, i giocatori dovranno completare le nove settimane di sfide della Stagione 7, terminate le quali essa sarà immediatamente resa disponibile e pronta per l'utilizzo. Vi ricordiamo però che c'è un tempo limite entro il quale poterla ottenere: con il termine della Season 7 la skin non sarà più sbloccabile.

La storia del prigioniero non è ancora nota, e potrebbe rappresentare il punto chiave per quanto riguarda il finale della stagione in corso, o l'introduzione della prossima. È possibile inoltre dargli un'occhiata più approfondita nelle schermate di caricamento relative alle settimane 9 e 10, anch'esse trapelate, e che trovate in calce alla news.

L'update rivela inoltre altre nuove skin, picconi, droni, deltaplani (notevole quello a forma di fetta di pizza, chiamato Extra Cheese) e danze, tutte visibili in anteprima nella nostra gallery.

Come se non bastasse, analizzando alcuni file, degli utenti hanno scoperto l'arrivo di un concerto live in-game di DJ Marshmello, che avrà luogo il 2 febbraio a partire dalle ore 20 italiane. I leak mostrano anche un modello del personaggio del DJ, che però potrebbe anche essere un semplice NPC utilizzato apposta per l'evento, per il quale su Twitter sono anche trapelate alcune animazioni e suoni.

Insomma, tantissime novità per gli amanti del celebre Battle Royale. Che ne pensate?