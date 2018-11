Fortnite 7: una skin di Natale fan made perfetta per le festività

Come segnalato da DeXerto sta riscuotendo in queste ore un discreto successo una skin fan made di Fortnite dedicata al Natale, in molti sperano che Epic prenda spunto da questo lavoro per creare un outfit come ricompensa dell'evento natalizio.

Secondo i rumor emersi nella giornata di ieri, la neve sarà uno dei temi centrali di Fornite Stagione 7, con ogni probabilità il Battle Royale di Epic festeggerà il Natale con uno speciale evento a tema e ricompense esclusive... perchè quindi non pensare ad una skin personalizzata? L'autore di questo progetto ha rielaborato il costume Percussore Sommitale vestendolo a festa, con tanto di dorso, albero di Natale e pala per spalare la neve.

Indubbiamente una skin di Fortnite piacevole e in tema con l'atmosfera natalizia che si inizia a respirare in questi giorni, complice la vicinanza alle festività di fine anno. Restiamo in attesa di scoprire i piani di Epic per festeggiare il Natale su Fortnite Battle Royale e Salva il Mondo.