Fortnite 8.20: leak dei nuovi cosmetici e del pack Leggende di Lava

Puntuali come sempre, i dataminer hanno analizzato i file del nuovo aggiornamento 8.20 di Fortnite, scovando con l'occasione tutti i nuovi oggetti cosmetici in arrivo nel gioco. Possiamo dare una prima occhiata anche al nuovo pacchetto Leggende di Lava.

Il pacchetto Leggende di Lava di Fortnite includerà delle nuove skin che si presentano come la versione "infuocata" della Valchiria e del Segugio da Guerra. Presenti all'appello anche i rispettivi dorsi decorativi e un deltaplano leggendario, caratterizzati dai colori nero e rosso/arancione.

Al momento non si conoscono dettagli sul prezzo del pacchetto Leggende di Lava di Fortnite, né sulla sua data di uscita. Per saperne di più non rimane che attendere ulteriori dettagli da Epic Games nel corso dei prossimi giorni.

Come potete vedere nella galleria riportata a fondo pagina, inoltre, i dataminer di Fortnite sono riusciti a scovare i nuovi oggetti cosmetici nascosti tra i file dell'aggiornamento 8.20. Tra questi troviamo nuove skin, nuovi deltaplani, picconi, emote inedite e altro ancora. Alcuni degli oggetti in questione arriveranno a breve nel gioco, mentre altri potrebbero non vedere la luce molto presto. Anche in questo caso, non ci rimane che attendere nuove informazioni dagli sviluppatori.

Intanto ricordiamo che anche lo shop di Fortnite si è aggiornato con la skin Vanguard e altri oggetti estetici disponibili all'acquisto.