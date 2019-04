Fortnite 8.30: Dataminer scovano riferimenti ad uno 'Zebulon Drone'

Con la pubblicazione dell'Aggiornamento 8.30 di Fortnite, i numerosi Dataminer attivi sul Battle Royale si sono immediatamente messi all'opera, nel tentativo di scoprire qualche indizio sulla futura evoluzione del gioco.

Numerosi rumor sul Titolo di Epic Games si sono dunque diffuse nel corso degli ultimi giorni, alcune delle quali legate ad un possibile ritorno degli aerei in Fortnite ed all'introduzione di una sfida Air Royale in Fortnite. Tra le ultime novità emerse, troviamo alcuni misteriosi riferimenti ad un item ad oggi sconosciuto.

Individuato nel codice dell'aggiornamento 8.30 da parte dell'utente noto su Twitter come "Lucas7yoshi", l'oggetto in questione è definito "Zebulon Drone". I riferimenti a quest'ultimo, tuttavia, non sono numerosi e non sembrano offrire indizi sufficienti per poter elaborare ipotesi specifiche sulle possibili caratteristiche o funzioni di un eventuale item indicato con questa denominazione. Ad ora, risulta dunque molto difficile realizzare speculazioni su di questo item misterioso o sulla modalità di gioco di Fortnite al quale potrebbe essere destinato. Quali sono le vostre ipotesi?



Vi ricordiamo tuttavia che i Leak non rappresentano informazioni ufficiali e che vanno dunque interpretati come semplici rumor. In attesa di eventuali dettagli da parte di Epic Games, vi segnaliamo che è stato pubblicato dalla Software House la patch 8.30.2 di Fortnite.