Fortnite 8.51: tutte le novità di Battle Royale, Salva il Mondo e Modalità Creativa

Epic Games ha pubblicato l'aggiornamento 8.51 di Fortnite che introduce tante novità per le modalità Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa, tra cui la Bomba Ombra e il fucile d'assalto Duetto.

Ai contenuti segnala di si seguito si aggiunge anche la correzione di bug e problemi tecnici per tutte le principali modalità di gioco e per Fortnite Mobile su iOS e Android, non sono previste invece nuove modalità a tempo limitato:

Fortnite Battaglia Reale

Bomba ombra

Diventa un'ombra! Ammantati di oscurità con questo nuovo oggetto con cui diventi invisibile ai nemici, aumenti la velocità e hai la capacità di spiccare salti doppi.

Fortnite Salva il Mondo

Duetto

Crea un duetto tra te e... gli abietti!

Fortnite Modalità Creativa

Prefabbricati Tavola calda!

Prendete un tavolo per due o tutta la cucina con questi deliziosi Prefabbricati Tavola calda!

Da segnalare l'arrivo nel pomeriggio delle nuove Sfide della Settimana 10, le ultime della Stagione 8 in attesa della partenza di Fortnite Stagione 9 prevista per mercoledì 8 maggio.